العراق: هجوم صاروخي يستهدف حقلا للغاز قرب كركوك

2023/01/27 | 06:16 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يتبن أي فصيل مسلح حتى الآن الهجوم (حسين فالح/فرانس برس)

أفادت مصادر أمنية في إقليم كردستان العراق، بأن حقلا غازيا في محافظة السليمانية، تستثمر فيه شركة "دانة غاز" الإماراتية، تعرض لقصف بصاروخ كاتيوشا.

ونقلت محطات إخبارية كردية محلية، عن مصادر أمنية في الإقليم، أن "هجوما بصاروخ كاتيوشا استهدف بعد منتصف الليل، حقل كورمور في منطقة جمجمال بمحافظة السليمانية في المحور القريب من محافظة كركوك (شمالي العراق)، فيما لم تعرف حجم الخسائر والأضرار التي نجم عنها"، مؤكدة أن "أعمدة الدخان شوهدت من مسافات بعيدة قرب الحقل".

وأشارت المصادر إلى أن "القوات الأمنية باشرت بفتح تحقيق بشأن الهجوم".

ويعد الحقل من أكبر حقول الغاز في إقليم كردستان، ويزود محطات إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي، فضلا عن تأمين حاجة الأهالي من الغاز للخدمات المنزلية، وتستثمر فيه شركة "دانة" الإماراتية.

وسبق أن تعرض الحقل إلى 4 هجمات، كان آخرها في الـ 13 من الشهر الجاري، بعد هدوء دام عدة شهور، عقب 3 هجمات صاروخية استهدفت الحقل في يونيو/ حزيران من العام الماضي، اتهمت بتنفيذه فصائل مسلحة موالية لإيران.

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من جهتها، أكدت منصات إخبارية على تطبيق التلغرام، مرتبطة بفصائل مسلحة، وقوع الهجوم، وقالت منصة "صابرين نيوز"، إن "دوي انفجارات هزت حقل جمجمال الغازي المشغل من قبل شركة دانا الإماراتية"، من دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يتبن أي فصيل مسلح حتى الآن الهجوم، كما أن الحكومة وخلية الإعلام الأمني المرتبطة بها لم تصدر أي توضيح بشأنه.

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