الخارجية الأمريكية: نعبر عن قلقنا العميق بسبب دائرة العنف في الضفة الغربية

2023/01/27 | 07:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم الخميس، عن "حزنه لسقوط قتلى في عملية إسرائيلية في الضفة الغربية".

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