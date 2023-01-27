غارات إسرائيلية على مواقع لحماس في قطاع غزة ردا على إطلاق قذيفتين

2023/01/27 | 07:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الجيش الإسرائيلي، الجمعة، شن غارات جوية من طائرات حربية على مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق قذيفتين من القطاع.

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