صباح الجمعة.. غارة إسرائيلية جديدة تستهدف معسكرا لحماس بعد إطلاق صواريخ من غزة

2023/01/27 | 08:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شنت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي، صباح الجمعة، غارة على معسكر تابع لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" وذلك ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

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