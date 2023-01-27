وفاة شيخ قبيلة شمّر الصايح ‎عيادة كنعان الصديد

2023/01/27 | 09:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

وفاة الشيخ ‎عيادةكنعان الصديد شيخ عشيرة شمر الصايح الذي شغل عدة مناصب في دولة #العراق الوطنية منها محافظاً للمثنى وديالى وصلاح الدين كما عمل مستشاراً في حكومة النظام السابق.

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