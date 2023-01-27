برنامج طبي صارم.. رجل

2023/01/27 | 09:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت "بلومبرغ" أن الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا حيوية (بيوتك)، بريان جونسون، قد خفض عمره البيولوجي بمقدار 5 سنوات على الأقل من خلال برنامج طبي صارم يمكن أن يكلف ما يصل إلى 2 مليون دولار سنويا.

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