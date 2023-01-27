فرنسا والعراق يوقعان اتفاقية شراكة إستراتيجية شاملة

2023/01/27 | 09:29 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الرئاسة الفرنسية إن الرئيس إيمانويل ماكرون اجتمع مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمس الخميس وأبرما اتفاقية إستراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون بين العراق وفرنسا.

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