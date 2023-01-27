تولى أمانة العاصمة ورئاسة وزراء العراق خلال الحكم الملكي.. أرشد العمري مهندس عراقي أشرف على إعمار المسجد الأقصى

2023/01/27 | 09:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرشد العمري مهندس مخضرم وأحد أبرز الساسة العراقيين في العهد الملكي، تولى منصب أمانة العاصمة بغداد ورئاسة الحكومة العراقية لفترتين منفصلتين، ونجح في تنفيذ العديد من المشاريع المهمة، توفي عام 1978.

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