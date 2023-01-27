2023/01/27 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعنت هيئة المنافذ الحدودية ، اليوم الجمعة ، ضبط حاويات عدد (29) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.وقالت الهيئة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تضبط 29 حاوية مخالفة في ميناء ام قصر المركز الخبري الوطني.

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