تعرف على سعر صرف الدولار إمام الدينار العراقي

2023/01/27 | 10:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني شهدت أسعار صرف الدولار، اليوم الجمعة، استقراراً في الأسواق المحلية.وسجَّلت أسعار بيع الدولار 161000 دينار لكل 100 دولار، فيما سجَّلت أسعار شراء الدولار 160500 دينار لكل 100 دولار.

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