مئات المنظمات تدين تعيين مسؤول نفطي إماراتي رئيسا لـ

2023/01/27 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دانت مئات المنظمات غير الحكومية، الخميس، تعيين رئيس شركة نفطية كبرى على رأس مؤتمر المناخ (كوب28) المقرر عقده في الإمارات، مشيرة إلى أن الخطوة تهدد "شرعية" الاجتماع.

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