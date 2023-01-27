كاميرا CNN تحصل على نظرة حصرية للمناورات الواسعة بين أمريكا وإسرائيل

2023/01/27 | 10:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مُنحت CNN وصولًا حصريًا إلى منطقة الخطر على متن حاملة الطائرات العملاقة “يو إس إس جورج إتش دبليو بوش” لمشاهدة جزء من أكبر تمرين عسكري أمريكي وإسرائيلي مشترك على الإطلاق يغطي جميع جوانب الحرب، من الجو وعلى الأرض وإلى البحر وعبر الإنترنت وحتى في الفضاء.

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