المنافذ: ضبط 29 حاوية مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

2023/01/27 | 10:26 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن ضبط 29 حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الاوسط.وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “تم ضبط (29) حاوية مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في ميناء أم قصر الاوسط، حيث تم مفاتحة محكمة تحقيق ام قصر وتم استحصال موافقة قاضي التحقيق […]

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