قتيل بهجوم مسلح على سفارة أذربيجان في طهران

2023/01/27 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

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أكدت الخارجية الأذربيجانية مقتل رئيس جهاز الأمن في سفارة البلاد في طهران إثر تعرض مقر السفارة لهجوم مسلح صباح اليوم الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام أذربيجانية أن أورخان عسكروف، رئيس جهاز الأمن بالسفارة، لقي مصرعه أثناء التصدي للهجوم، فيما أصيب شخص آخر بجروح.

كما أفادت وسائل الإعلام باعتقال مشتبه بتنفيذه الهجوم على مقر السفارة الأذربيجانية.

وفتح الجانب الأذربيجاني تحقيقا عاجلا في الحادث.

تحرير: ر.



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