تعرف على مواجهات اليوم في دوري الكرة الممتاز

2023/01/27 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تستكمل اليوم الجمعة، منافسات الأسبوع الـ13 من الدوري الممتاز لكرة القدم، بإقامة أربع مباريات.

وسيواجه الديوانية ضيفه زاخو على ملعب كربلاء الدولي عند الساعة الثانية ظهراً.

وبعدها سيواجه أربيل فريق نفط البصرة على ملعب فرانسو حريري عند الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وتستكمل المباريات بلقاء نفط الوسط أمام الكرخ على ملعب النجف الدولي عند الساعة السابعة مساءً.

وفي ختام مواجهات اليوم، يواجه القوة الجوية نظيره الطلبة على ملعب الشعب الدولي في قمة الجولة عند الساعة السابعة والنصف مساءً.

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