2023/01/27 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجهد الخدمي والهندسي الحكومي يشرع بأعمال تبليط الشارع الرابط بين سبع قصور والحميدية شرقي بغداد (صور) المركز الخبري الوطني.

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