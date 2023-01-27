2023/01/27 | 11:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الأذربيجانية، الجمعة، أن شخصا قتل وأصيب اثنان عندما فتح مسلح النار على نقطة حراسة خارج السفارة الأذربيجانية في إيران، وفق رويترز.وأضافت أن “المهاجم اخترق نقطة الحراسة وقتل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل مسؤول أمن في هجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران المركز الخبري الوطني.

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