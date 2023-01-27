مقتل ضابط بهجوم مسلح على سفارة أذربيجان في إيران

2023/01/27 | 11:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام أذربيجانية، اليوم

الجمعة، بأن هجوما مسلحا استهدف سفارة

أذربيجان في طهران.

وأكدت وزارة الخارجية الأذرية، في بيان

لها، مقتل ضابط أذربيجاني مسؤول عن

حماية سفارتها في العاصمة الإيرانية،

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