ماذا نعلم عن أميرة الغوابي ممثلة مكافحة الإسلاموفوبيا بكندا؟

2023/01/27 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو أمس الخميس عن تعيين أميرة الغوابي كأول ممثلة خاصة لكندا لمكافحة الإسلاموفوبيا.

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