أميركا.. توجيه تهمة القتل لخمسة شرطيين بعد وفاة شاب إثر توقيفه بعنف

2023/01/27 | 11:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وُجّهت إلى خمسة شرطيين الخميس تهمة القتل إثر وفاة أميركي أسود مطلع يناير بعد أيام من توقيفه "المروّع" في جنوب الولايات المتحدة، وفق ما أفادت السلطات.

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