الإطاحة بأكثر من 1100 تاجر وضبط 22,159 كغم من المخدرات مطلع الشهر الحالي

2023/01/27 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت مديرية شؤون المخدرات، اليوم الجمعة، تفكيك شبكات تجارة وترويج المخدرات والقبض على 1104 متهمين خلال اول 25 يوما من عام 2023.وذكر بيان للمديرية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "نفذت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية عمليات نوعية خلال اول25 يوما من عام 2023 ضمن محافظة بغداد وباقي المحافظات الاخرى" وبموجب قرارات قضائية تم القبض على (1104) متهمين بتجارة وترويج ونقل وتعاطي المخدرات".

وتابعت، انه "تم ضبط (22،159) كيلو غرام من المخدرات بمختلف الانواع و(129،784) اقراص مخدرة ومؤثرة عقلية و(68) قطعة سلاح ناري متنوع و(63) عجلة"، مبينة أنه "سيتم استمرار تنفيذ العمليات الامنية الاستباقية لضبط كل ما له مساس بجريمة المخدرات".

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