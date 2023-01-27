الداخلية: اعتقال أكثر من 1100 متهم بتجارة وتعاطي المخدرات خلال 25 يوماً

2023/01/27 | 11:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - أمنأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، اعتقال أكثر من 1100 متهم بتجارة وتعاطي المخدرات خلال 25 يوماً.

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