2023/01/27 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاطاحة بعنصرين من داعش تخفوا بهويات مزورة في كركوك المركز الخبري الوطني.

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