2023/01/27 | 12:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قدم رجل من أصول عربية يبلغ من العمر 36 عاما طلبا للشرطة للحصول على ترخيص لتجمع يحرق فيه التوراة وسط العاصمة ستوكهولم.وأكدت الشرطة لموقع “الكومبس” السويدي تلقيها طلبا للتجمع بغرض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السويد..



شاب من أصول عربية يتقدم بطلب للحصول على ترخيص بحرق كتب مقدس المركز الخبري الوطني.

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