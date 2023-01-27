العراق يعلن توفر منح دراسية للطلبة الأجانب

2023/01/27 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث

العلمي، اليوم الجمعة، عن توفر منح

دراسية للطلبة الأجانب وتوفير المقاعد

لغير العراقيين، فيما أشارت إلى أن

عملية تقييم الجامعات تتم وفق معايير

التصنيفات العالمية.

وقال

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