ماكرون يلتقي شياع السوداني.. التوقيع على معاهدة شراكة إستراتيجية بين فرنسا والعراق

2023/01/27 | 12:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل

ماكرون، على عشاء عمل، رئيس الوزراء

العراقي، محمد شياع السوداني، الذي بدأ

هذا الخميس أول زيارة رسمية له لفرنسا

منذ توليه لمنصبه، والتي أتت بدعوة من

الرئيس الفرنسي ، وتهد

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