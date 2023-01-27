العراق خارج المجموعة.. تصنيف الدول العربية بـ

2023/01/27 | 12:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشرت شبكة "يو إس نيوز أند وورلد ريبورت"، تصنيفا عن قائمة الدول حسب مؤشر التأثير الثقافي، فيما غاب العراق عن التصنيف.

وأشارت قائمة التصنيف التي حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها الى أن "الامارات احتلت المرتبة الأولى، وجاءت قطر ثانيا ومصر ثالثا والسعودية رابعا والمغرب خامسا والبحرين سادسا والأردن سابعا ولبنان ثامنا وتونس تاسعا وعمان في المرتبة العاشرة عربيا".

فيما لم يرد ذكر العراق ضمن تصنيف "مؤشر التأثير الثقافي" الذي نشرته الشبكة.

ويعتمد المؤشر على عدة معايير من بينها امتلاك الدولة ثقافة مؤثرة من حيث مجالات الترفيه والأزياء وقوة المنتجات.

تحرير: أ.غ

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