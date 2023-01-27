الانواء الجوية: أمطار خفيفة وارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الغد

2023/01/27 | 12:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية اليوم الجمعة عن حالة الطقس للايام المقبلة، فيما اشارت الى تساقط للامطار وارتفاع بدرجات الحرارة.

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