الإطاحة بعنصرين من داعش تخفوا بهويات مزورة في كركوك

2023/01/27 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنأعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، الإطاحة بعنصرين من داعش تخفوا بهويات مزورة في محافظة كركوك.

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