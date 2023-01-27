السيد الصدر للسويد: ماذا لو أحرقت الدول المسلمة التوراة والإنجيل؟

2023/01/27 | 13:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاجم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، السويد، متسائلا: ماذا لو أحرقت الدول المسلمة التوراة والإنجيل؟.

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