الهجوم على سفارة أذربيجان في إيران.. فيديو يرصد المهاجم الذي

2023/01/27 | 13:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس أذربيجان، إلهام علييف، الجمعة، إن الهجوم على سفارة بلاده في إيران "عمل إرهابي" وطالب بإجراء تحقيق عاجل ومعاقبة منفذ الهجوم الذي وصفه بأنه "إرهابي".

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