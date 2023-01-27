أمريكي أدين بدعم

2023/01/27 | 13:15 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه علي شكري أمين، الذي ينحدر من ولاية فرجينيا والذي أقر بالذنب في عام 2015 لتقديمه الدعم لتنظيم "داعش"، اتهامات بانتهاك شروط الإفراج عنه بعد أن اجتمع عدة مرات مع جون ووكر ليند، المعروف باسم "مقاتل طالبان الأمريكي".

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