2023/01/27 | 13:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة :قتل مسلّح برشاش كلاشنيكوف مسؤولا يتولى الحفاظ على الأمن في سفارة...

ظهرت المقالة قتيل في هجوم على سفارة أذربيجان في إيران أولاً على المسلة.

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