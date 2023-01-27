2023/01/27 | 13:18 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: كشف مصدر حكومي، الجمعة، عن أبرز ما تضمنه اتفاق الشراكة بين...

ظهرت المقالة أبرز ما تضمّنه اتفاق الشَّراكة الاستراتيجيّة بين العراق وفرنسا أولاً على المسلة.

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