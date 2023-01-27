واشنطن تباغت بغداد بقيود الدولار.. شبكة هولندية تتحدث عن استهداف أميركي

2023/01/27 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

أكدت شبكة فاناك كرونكلز الهولندية، اليوم الجمعة، ان العراق لا يعاني من أي ازمة مالية فعلية ضمن اقتصاده الذي يتمتع باعلى نسبة نمو في تاريخه وصلت الى 9.2% خلال العام الماضي، بالإضافة الى خزين مالي كبير يزيد عن مئة مليار دولار امريكي، كاشفةً بان البلاد تتعرض لــ "استهداف".

وقالت الشبكة خلال تقريرها الذي ترجمته (بغداد اليوم)، إن "المجتمع والبنك الدولي والمختصين والمحللين لم يتوقعوا نهائيا ما سيكون عليه وضع الاقتصاد العراقي الان بالنظر الى معطيات النمو والتطور الكبيرة الي شهدها العام الماضي على عكس اقتصاديات باقي دول المنطقة التي تعرضت الى انكماش او تراجع، حيث انتعشت الخزينة العراقية وتطورت الأسواق المحلية حتى استهدفت من قبل الولايات المتحدة.

وتابعت أن "الولايات المتحدة صدمت الجميع بفرضها قيود تستهدف الاقتصاد العراقي في محاولة منها لتطبيق العقوبات التي تفرضها على البلدان الأخرى من خلال العراق واهمها ايران"، مشددةً أنه "بالنظر الى الخزين المالي الكبير يمكن للعراق سد حاجته المحلية من الدولار لمدة عشرين شهرا دون أي اجراء او تجارة في حال استخدم الخزين الحالي في نيويورك فقط، الامر الذي تمنعه الولايات المتحدة"، بحسب تعبيرها.

واشارت الشبكة بحسب التقرير الى "ضرورة ان تتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية لمنع استمرار الجهات المستفيدة من تجارة الدولار خارج اطار سلطتها من التلاعب بالأسعار بالإضافة الى التحول الى النظام المصرفي الالكتروني والتقليل من الإجراءات البيروقراطية للتقليل من حدة الازمة التي قالت انها تسببت بــ "تخفيض القوة الشرائية للمواطن" بشكل كبير"، داعية الى "اصلاح الأوضاع مع الحكومة الامريكية بشكل عاجل".

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تحرير: أ.ق

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