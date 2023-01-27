النص الكامل لخطبة الصدر في مسجد الكوفة بالنجف

2023/01/27 | 13:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - النجف

تنشر (بغداد اليوم) نص خطبة صلاة الجمعة المركزية في مسجد الكوفة المعظم بالنجف على لسان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

أدناه نص الخطبة:

تحرير: أ.ق

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