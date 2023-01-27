خلال 25 يوماً.. اعتقال أكثر من 1100 متهم بتجارة وتعاطي المخدرات في العراق

2023/01/27 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة،

اعتقال أكثر من 1100 متهم بتجارة وتعاطي

المخدرات خلال 25 يوماً.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "المديرية العامة لشؤون

المخدرات والمؤثرات العقلية

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