وكالة الاستخبارات تكشف عنصرين من داعش تخفَّيا بهويات مزوَّرة في كركوك

2023/01/27 | 13:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة الاستخبارات، اليوم الجمعة،

عنصرين من داعش تخفَّيا بهويات مزورة في

كركوك.

وذكر بيان لوكالة الاستخبارات تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "مفارز وكالة

الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية

تمكنت من إلق

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