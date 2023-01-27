السفارة السويدية بالعراق: حكومتنا ترفض حرق المصحف الشريف وهو فعل لا يعكس آراءها

2023/01/27 | 13:36 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السفارة السويدية في العراق، اليوم الجمعة، رفض حكومتها الفعل المعادي للإسلام المتمثل بحرق القرآن الكريم.

وقالت السفارة، في بيان “ترفض الحكومة السويدية بشدة الفعل المعادي للإسلام الذي يرتكبه يميني متطرف في السويد”.

وأكدت أن “هذا الفعل لا يعكس بأي حال آراء الحكومة السويدية”.

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