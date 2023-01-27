2023/01/27 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أصدرت سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، توضيحا بخصوص تكليف 600 موظف مدني للعمل في مطارات بغداد – البصرة – الموصل.وذكرت سلطة الطيران، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “نود […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إيضاح من سلطة الطيران المدني بخصوص تكليف 600 موظف مدني للعمل في 3 مطارات المركز الخبري الوطني.

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