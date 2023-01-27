2023/01/27 | 13:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت السفارة السويدية في العراق، اليوم الجمعة، رفض حكومتها الفعل المعادي للإسلام المتمثل بحرق القرآن الكريم.وقالت السفارة، في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/: “ترفض الحكومة السويدية بشدة الفعل المعادي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول رد من السفارة السويدية في العراق حول حرق المصحف الشريف المركز الخبري الوطني.

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