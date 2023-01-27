حاكم جورجيا يعلن حالة الطوارئ

2023/01/27 | 13:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية بريان كيمب حالة الطوارئ، ردا على الاحتجاجات العنيفة في وسط مدينة أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد الناشطين البيئيين برصاص شرطي.وحسب الوثيقة التي أصدرها الحاكم فإن حالة الطوارئ ستبقى قائمة حتى 9 فبراير المقبل، ما لم يتم تمديدها.وكان سكان مدينة أتلاتنا في الولاية تداعوا إلى التظاهر […]

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