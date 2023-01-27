ولاية جورجيا الامريكية تعلن حالة الطوارئ

2023/01/27 | 14:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حاكم ولاية جورجيا الأمريكية

بريان كيمب حالة الطوارئ، ردا على

الاحتجاجات العنيفة في وسط مدينة

أتلانتا منذ أسبوع، بعد مقتل أحد

الناشطين البيئيين برصاص شرطي.

وحسب الوثيقة التي أصدرها الحاكم فإن

حا

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