2023/01/27 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

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الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري: توقيع العراق لاتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع فرنسا، تطور مهم في طريق التنمية الاقتصادية والبشرية، وتدعيم القدرات الوطنية، وتنويع الشراكات الخارجية.فرنسا قوة عظمى وصديق قديم للعراق، نأمل الاستفادة الكاملة من بنود الاتفاقية والإسراع في تنفيذ ما تضمنته من مشاريع استثمارية كبرى، لإعادة الإعمار وتطوير البنى التحتية، فضلا عن زيادة الدعم للقوات العراقية.

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