تونس.. منظمات ونقابات تجتمع لصياغة مقترحات لحل الأزمة السياسية

2023/01/27 | 14:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت أربع منظمات تونسية بما فيها "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الجمعة، بصياغة مبادرة لتقديم مقترحات حلول لتأزم الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

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