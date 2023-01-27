مؤتمر مكافحة خطاب الكراهية وتعزيز التماسك الاجتماعي في الموصل

2023/01/27 | 14:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل -هدير الجبوري منظمة النجدة الشعبية (PAO)ضمن مشروعها الخاص بنبذ الكراهية وتعزيز التماسك الأجتماعي في مدينة الموصل والممول من قبل برنامج الأمم المتحدة الانمائي UNDP اقامت مؤتمراً موسعاً على قاعة القصر الذهبي أيسر الموصل لتوقيع أتفاقية السلام والتعايش بين مكونات المجتمع كافة في مدينة الموصل..وأشتملت وثيقة السلام التي تم توقيعها في ختام المؤتمر […]

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