إرهابيو داعش يتخفون بهويات مزورة في كركوك

2023/01/27 | 14:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 يناير، 2023 بغداد/المسلة: أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، اليوم الجمعة، الإطاحة بعنصرين من داعش...

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