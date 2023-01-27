القبض على متهم بالارهاب في ديالى

2023/01/27 | 14:36 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - امنالقت فرقة الرد السريع، اليوم الجمعة، القبض على متهم بالارهاب في محافظة ديالى.

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