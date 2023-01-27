السوداني يبحث مع مديرة منظمة اليونسكو تعزيز التنمية المستدامة في الثقافة والتعليم

2023/01/27 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، مع المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اودريه ازولاي، سبل بناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتعليم ومختلف مجالات العلوم.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في مقر إقامته بالعاصمة باريس، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) اودريه ازولاي، بحضور وزير الخارجية ووزير الثقافة والسفير العراقي في باريس"، مبيناً أنه "تناول اللقاء سبل ترسيخ التعاون المشترك بين العراق واليونسكو، وبناء شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في قطاعات الثقافة والتعليم ومختلف مجالات العلوم".وثمّن رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "مبادرة اليونسكو في إحياء روح الموصل وإعمار جامع النوري، والتطلع للتعاون مع المنظمة لإدراج المزيد من المواقع العراقية على لائحة التراث العالمي، والإسهام في التدريب المهني للعاملين وتطوير قطاع التربية والتعليم".

وأكد السوداني "رغبة الحكومة في التعاون مع المنظمة الأممية عبر إقامة برامج تدريبية وتطويرية للكوادر الوسطية، لتنفيذ المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد في توفير فرص عمل للشباب في إطار خطة التنمية المستدامة"، لافتاً الى " التطلع لأنْ يكون للعراق حضور مهم في المجلس التنفيذي لليونسكو".من جانبها، أشارت اوزلاي إلى "العلاقة المتميزة مع العراق؛ لما يمثله من عمق تاريخي، وأكدت أن إحياء مدينة الموصل، يشكل اكبر عملية قادتها اليونسكو في العالم من حيث الحجم والأهمية"، مؤكدةً "مضيّ المنظمة بمشروع للتدريب التقني والمهني في العراق، كما رحّبت بترشيح العراق للمجلس التنفيذي لليونسكو".

تحرير: أ.ق

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