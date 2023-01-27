عبر سفارتها ببغداد.. أول موقف من الحكومة السويدية حول حرق القرآن

2023/01/27 | 14:36 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت السفارة السويدية في بغداد، اليوم الجمعة، موقفها ازاء حادث حرق القرآن الكريم في بلادها.

وذكرت السفارة في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) أن" الحكومة السويدية ترفض بشدة الفعل المعادي للإسلام الذي يرتكبه يميني متطرف في السويد".

وأضافت أن "هذا القانون لا يعكس بأي حال آراء الحكومة السويدية".

وأدانت دول عربية وإسلامية ومنظمات دولية عديدة سماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم.

وفي وقت سابق، قام راسموس بالودان، زعيم حزب "الخط المتشدد" الدنماركي اليميني المتطرف، بحرق نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية أمنية مشددة وخلف حواجز معدنية نصبتها الشرطة التي منعت اقتراب أي أحد منه أثناء ارتكابه العمل الاستفزازي.

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